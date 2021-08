Francovig investiu mais de R$ 15 milhões em frota de TRIAR Zero KM

Expectativa da empresa é que todas as linhas do lote Sul já estejam circulando com frota definitiva na semana que vem. Foto: divulgação

Até esta quinta-feira, 12 de agosto, dezoito dos 31 ônibus necessários para operar o lote Sul do Transporte Integrado Araucária (TRIAR) já eram veículos zero KM e a expectativa da Francovig Transportes Coletivos, que venceu a concorrência para operar essas linhas, é a de que até a próxima semana não exista mais nenhum veículo provisório em circulação no Município.

Com mais de 70 anos de atividade, a Francovig, que tem sede em São José dos Pinhais, venceu a licitação em Araucária informando que operaria o TRIAR com veículos usados. Posteriormente, no entanto, entendeu que seria possível oferecer aos usuários do transporte coletivo local ônibus novos. “Estamos investindo mais de R$ 15 milhões na aquisição desses veículos. Araucária terá o melhor e mais eficiente serviço de transporte de passageiros de toda a sua história”, garantiu Francisco Henrique Francovig, diretor da empresa.

Ainda segundo ele, em média, para colocar em circulação cada um dos 31 ônibus que compõem o lote Sul são necessários R$ 500 mil. Dos 31 veículos adquiridos pela Francovig, 16 tem chassi Mercedes Benz e outros 15 Volkswagen. A carroceria de todos eles são da Neobus, empresa do grupo Marcopolo. “Sofremos um pouco para cumprir os prazos em virtude da falta de componentes disponíveis no mercado para montagem das carrocerias. Por conta disso tivemos que operar alguns dias com frota provisória”, explicou.

A Francovig é a responsável por operar 18 linhas do TRIAR. São elas: Jardineira, Lótus, Planalto, Fonte Nova, Shangri-lá, Santa Regina, São Francisco, Costeira D’ Ampezzo e HMA/UPA, todas na área urbana. A empresa ainda cuida de outras nove linhas que atendem a área rural: Tietê Onças, Fundo do Campo, Campo do Bastião, Tietê Fazendinha, Lagoa Grande, Capinzal, Passo da Gralha, Vila do Sossego e Capoeira Grande. Para atender todos os horários diariamente são necessários 28 veículos em circulação. Por contrato, outros 3 veículos precisam ficar à disposição em caso de quebra, paradas para manutenção e outros imprevistos com frota operante.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021