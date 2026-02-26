No dia 19 de fevereiro, a loja da Natura em Araucária realizou sua reinauguração e apresentou ao público o novo modelo adotado pela marca. A data foi marcada por um coquetel que recebeu clientes ao longo do dia e iniciou uma nova fase para a unidade, que passa a operar em um espaço reformulado e alinhado ao padrão mais recente da rede no país.

Instalada na cidade há oito anos, a loja acompanhou o crescimento da presença da Natura na região e agora passou por essa atualização. A unidade de Araucária ocupa a posição de número 46 no Brasil dentro do modelo de franquias e foi a segunda franquia da marca a ser inaugurada no Paraná. Com a modernização, o espaço ganhou uma configuração mais ampla, circulação facilitada e a fachada oficial, reforçando a identidade visual da empresa.

Franquia da Natura reinaugura em Araucária e apresenta novo modelo de loja
Reinauguração da Natura Araucária, no dia 19/02

O projeto prioriza a experiência do consumidor no ambiente físico. A organização interna foi pensada para destacar categorias e facilitar a experimentação, permitindo que os clientes testem fragrâncias, conheçam texturas e explorem as diferentes linhas disponíveis com mais autonomia. Entre os benefícios oferecidos exclusivamente para compras realizadas na loja estão dinâmicas progressivas de descontos, aplicadas conforme as categorias escolhidas, além de ações específicas ao longo do calendário promocional.

O portfólio reúne opções de perfumaria, itens para cuidados corporais e sugestões de presentes para diferentes ocasiões. Linhas como EKOS e TODODIA ocupam espaço de destaque, com exposição completa de produtos voltados à rotina diária de cuidados. A loja também disponibiliza sistema de cashback, no qual parte do valor das compras retorna em benefícios que podem ser utilizados em compras futuras, incentivando que os clientes voltem à loja.

A Natura está localizada na Avenida Dr. Victor do Amaral, 89, em frente ao banco Santander, na subida da praça central de Araucária, o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 17h. Acompanhe novidades e promoções através do Instagram oficial @franquianatura_araucaria_.

Edição n.º 1504. Maria Antônia.