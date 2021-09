Frente fria se aproxima e promete mudar o tempo em Araucária

Foto: Marco Charneski

Os dias secos e de temperaturas altas estão contados no município. Conforme a previsão do Simepar, uma frente fria vem se formando na altura do Rio Grande do Sul e promete trazer novas pancadas de chuvas, nebulosidade e oscilações nas máximas em todo Estado durante este início de semana.

A mudança no tempo começa já nesta segunda-feira, 13 de setembro. A máxima, que promete ultrapassar a casa dos 29°C, não será acompanhada do sol. Não há probabilidade de temporais. A terça-feira, 14, será ainda mais abafada se comparada ao dia anterior. Pela manhã a mínima chega aos 19°C, com céu encoberto. A tarde os termômetros alcançarão os 30°C, novamente sem previsão de chuvas. A virada acontece mesmo na quarta-feira, 15, onde as chuvas voltam para refrescar os araucarienses. A mínima de 10°C não passará dos 20°C, com temporais isolados a qualquer hora do dia.