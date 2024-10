Funcionários de escola acionam a GMA para mãe de aluno que se escondia de ex-companheiro

Na última semana, a Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência envolvendo quebra de medida protetiva. A situação ocorreu na Escola Municipal Profª Delani Aparecida Alves, localizada na rua Águia, no bairro Capela Velha.

Uma professora acionou a GMA, e relatou que a mãe de um aluno estaria buscando abrigo na instituição. No local, a vítima relatou aos agentes que havia medida protetiva contra seu ex-companheiro, e que ele estaria a perseguindo pelos arredores da escola.

Ela disse que estava na escola para levar uma documentação do seu filho, e que quando avistou o ex-marido, ele fez um gesto com a mão simbolizando uma arma de fogo. Além disso, no dia anterior, o sujeito teria feito um gesto obsceno para o filho em frente a escola.

A equipe fez um patrulhamento pela região, e conseguiram localizar o indivíduo. Ele afirmou aos guardas que sabia sobre a medida protetiva. Sendo assim, o sujeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.