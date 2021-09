Funerária Santo Anjo, sempre ao lado das famílias nos momentos mais difíceis!

A empresa é referência no ramo e tem profissionais altamente qualificados para um atendimento humanizado aos familiares enlutados. Foto: Raquel Kriger de Paiva

É difícil lidar com a dor do luto, e como cuidar dos trâmites do funeral nesse momento tão triste, é uma tarefa inevitável, é preciso escolher uma funerária que ofereça conforto, apoio, dignidade e respeito, através de profissionais humanizados e comprometidos em transformar o momento de despedida em uma homenagem que se eternizará por toda vida. Em Araucária, a Funerária e Plano Funeral Santo Anjo, ao longo de sua existência, vem cuidando das pessoas enlutadas e de cada detalhe que o momento mais triste da vida exige.

“Esse tem sido o nosso propósito e a nossa missão. Somos uma empresa referência no ramo, temos profissionais altamente qualificados para um atendimento humanizado aos familiares enlutados. Nossa empresa presta um serviço com profissionalismo, competência e sensibilidade, desde o momento do atendimento até a homenagem e despedida ao ente querido”, comenta o gerente Claudio Luiz Brunetti.

Além dos serviços convencionais, a Funerária Santo Anjo é a empresa credenciada pela Prefeitura de Araucária para a realização de funerais assistenciais às famílias de baixa renda do Município. A empresa recentemente, com total comprometimento e infraestrutura, foi a grande vencedora da licitação municipal e desde o 1º semestre de 2021 vem executando esse serviço, com qualidade, dedicação e competência.

Novo comando

Desde o final do ano de 2020, a empresa está sendo administrada por uma nova gestão, trazendo na bagagem uma experiência de mais de 40 anos no ramo, por comandar várias outras empresas do segmento, em Curitiba e região. “Estamos permanentemente atentos ao compromisso de qualidade das nossas propostas. Diante disso, nossa gestão é baseada no Sistema da Qualidade ISO 9001 e nosso conceito de atuação frente às necessidades dos clientes e da sociedade de Araucária como um todo é o de prestar serviços funerários com profissionalismo, competência e sensibilidade, qualificando constantemente a equipe, visando a melhoria contínua para o melhor atendimento às famílias”, destacou Claudio.

Serviço

A Funerária e Plano Funeral Santo Anjo está localizada na rua São Vicente de Paulo, 1337, Centro. Os telefones para contato são o 3048-8009 e 99844-4111.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021