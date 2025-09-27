Depois de décadas sem lançamentos em Araucária, a G. Laffitte anuncia o retorno de seus investimentos na cidade com a implantação do Loteamento Marvi, um projeto localizado no bairro Capela Velha, às margens da Avenida Avestruz. O empreendimento disponibilizará 501 lotes com metragens a partir de 135 m², oferecendo novas possibilidades para famílias que buscam terreno próprio em uma das regiões que mais crescem no município.

A G. Laffitte é reconhecida no Paraná e em Santa Catarina por sua atuação tradicional no setor de loteamentos. Entre os projetos já entregues pela empresa em Araucária estão o Santa Regina e o Chantilly. Agora, com o Marvi, a empresa amplia sua presença na cidade.

As obras do novo loteamento já estão em ritmo acelerado e contam com infraestrutura completa planejada para oferecer praticidade e conforto aos futuros moradores. Entre os itens previstos estão pavimentação asfáltica de qualidade, calçamento, paisagismo, rede de água, sistema de esgoto e iluminação pública.

Um dos diferenciais técnicos empregados pela empresa está no processo de instalação dos meios-fios. Diferentemente do método tradicional, que utiliza peças individuais assentadas lado a lado, a G. Laffitte aplica uma tecnologia com máquina extrusora de pavimentação. Esse equipamento molda o meio-fio de forma contínua, garantindo uniformidade no acabamento e maior agilidade na execução das obras.

O Capela Velha é hoje um dos bairros mais independentes e em constante crescimento de Araucária. A região já concentra uma ampla rede de serviços e facilidades, incluindo linhas de ônibus, farmácias, supermercados, comércios variados, escolas e unidades de atendimento público.

A empresa oferece pagamento facilitado, com financiamento realizado de forma direta com a G. Laffitte, com valores de entrada a partir de aproximadamente R$ 14 mil e parcelas mensais que podem ficar abaixo de R$ 1.500,00. O atendimento ao público é conduzido por uma equipe especializada, preparada para esclarecer dúvidas, auxiliar no processo de aprovação de crédito e apresentar todos os detalhes do empreendimento.

A G. Laffitte destaca que seus loteamentos mantêm índices de rentabilidade acima da média de mercado, o que atrai tanto famílias que desejam construir sua residência quanto investidores interessados em valorização imobiliária.

Mais informações sobre o Loteamento Marvi podem ser obtidas diretamente com a empresa pelo telefone (41) 3346-3848.

Edição n.º 1484. Maria Antônia.