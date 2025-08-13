A medalha da prata na 2ª etapa do Circuito Paranaense de Esgrima Juvenil 2025, é mais uma conquista inédita da esgrimista araucariense Gabriela Moraes. A competição foi realizada no domingo (03/08), na UTFPR Neoville, em Curitiba. Com este resultado, Gabi manteve a segunda posição no ranking estadual e garantiu a vaga para integrar a Seleção Paranaense de Esgrima na disputa do Campeonato Brasileiro, que acontecerá em outubro, em Porto Alegre.

Gabriela também vem se preparando para disputar o Campeonato Paranaense Adulto, que acontecerá em 23 de agosto, em Curitiba; o Torneio Nacional Adulto da cidade do Rio de Janeiro, de 2 a 5 de outubro; e o Campeonato Brasileiro Interclubes Juvenil, agendado para os dias 15 a 19 de outubro, em Porto Alegre, onde disputará a competição no individual e pela Seleção Paranaense por equipes.

Edição n.º 1477.