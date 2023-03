Gapar participa de amistosos para se preparar para a Copa Tião Calado

O Gapar Esporte Clube está acelerando os treinos para participar da 2ª Copa Tião Calado, que deverá começar em breve. No domingo (26/02), o time foi para Mariental onde realizou um jogo amistoso contra o Botafogo e ganhou por 4X2. “Estamos querendo fazer um amistoso por semana até começar a Copa, só precisamos conseguir campos disponíveis”, diz a diretoria.

No sábado (11/03) o Gapar terá mais um jogo no campo do Tropical, contra o Time da Assembleia Legislativa do Paraná e do Deputado Goura. Nesse dia acontece a entrega simbólica do título de utilidade pública do Gapar Esporte Clube, conquistado por intermédio do deputado Goura. Os amistosos começam às 11h nas categorias juvenil, adulto e veterano.

Lembrando que na Copa Tião Calado o time irá jogar com o nome de Gapar Firenzze, empresa patrocinadora.