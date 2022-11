Garotinha apaixonada pela GMA visita seus “heróis de farda”

A pequena Mariah Luara, moradora de Fazenda Rio Grande, é uma fã incondicional dos guardas municipais e sempre manifestou seu desejo de conhecer todas as corporações da região metropolitana. E não é que no último domingo (23/10) ela realizou mais uma parte do seu sonho e visitou a sede da GM de Araucária?



Mariah mora na cidade vizinha com sua avó, que foi quem a trouxe até Araucária para a visita. Ela fez questão de registrar o momento tão especial e tirou várias fotos ao lado dos guardas municipais. Mariah também visitou a GM de Fazenda Rio Grande, onde tirou fotos ao lado da comandante e de Mandirituba, posando para as fotos com a viatura da ROMU. Em Araucária a visita da garotinha foi acompanhada pela GM Maciel.