Garotinho araucariense é aclamado Mister Beleza Brasil Five Marie Infantil 2021

O pequeno Bryan vai disputar a seletiva estadual do concurso de beleza. Foto: divulgação

O garotinho araucariense Bryan Javorski, de apenas 9 anos, foi aclamado Mister Beleza Five Maria Infantil 2021, organizado por Luiz Eduardo, produtor cultural há mais de 20 anos e coordenador estadual do Concurso Miss Beleza Brasil Five Marie. Bryan é único representante de Araucária e passou na seletiva municipal, agora segue para a seletiva estadual, que acontecerá no dia 1º de agosto, em Curitiba.

O evento será presencial, tomando todos os cuidados de prevenção à Covid 19, com transmissão simultânea pela internet. O candidato mais votado na votação online receberá o prêmio de R$ 10 mil e o vencedor de cada categoria levará R$ 1.500,00. Adriana, mãe de Bryan, disse que este é o primeiro concurso de moda que o filho participa e que está bastante empolgado. “O Bryan sempre diz que o sonho dele é ser famoso, ganhar dinheiro e comprar um Chevrolet Camaro”, comentou a mãe. Siga o garotinho no Instagram “bryanjavorski” e acompanhe a sua trajetória no concurso.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1268 – 01/07/2021