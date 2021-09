Gerente de mercado e esposa são agredidos por motivo fútil

Na sexta-feira, 10 de setembro, por volta das 19 horas, a Polícia Militar recebeu um chamado via Copom, de que na rua João Ribeiro Cardoso, no bairro Capela Velha, um rapaz teria agredido o gerente de um mercado.

No local, a esposa da vítima contou que pediu para o suposto agressor tirar o carro da frente da entrada da sua casa, quando foi agredida com um soco na cabeça. O esposo, que tentou intervir, também acabou levando um soco no olho direito. Na chegada da equipe, o suspeito já havia fugido do local. Um patrulhamento foi feito pelas redondezas, mas ele não foi localizado.

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021