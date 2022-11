Dois eventos tradicionais de artes marciais vão acontecer no próximo final de semana, no Ginásio do CSU, bairro Fazenda Velha. No sábado (26/11), os alunos do Jiu Jitsu vão participar do seminário de Graduação, às 18h30.

No domingo (27), a partir das 13h, acontece o tradicional Festival e Graduação de Karatê. Os dois eventos terão entrada franca. Mais informações pelo fone 3614-7900.