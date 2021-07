Ginásio Joval Paula Souza deixa de ser ponto fixo de vacinação contra a Covid-19

Foto: Carlos Poly

Os araucarienses que foram se vacinar nesta segunda-feira, 19 de julho, tiveram uma surpresa ao buscar o ponto fixo de imunização. Isso porque, o Ginásio Joval Paula Souza deixou de ser um local de vacinação, em função de uma reforma. O comunicado sobre a mudança aconteceu no sábado, 17, juntamente da convocação dos cidadãos de 39 completos para a vacinação.

A Prefeitura reforçou a orientação através de suas redes sociais, explicando que a reforma no espaço não trará prejuízos à população. “As pessoas que forem a pé receber a vacina devem se dirigir ao ponto que foi montado dentro do Parque Cachoeira, próximo aos quiosques e churrasqueiras. No local, foram montadas tendas para abrigar a população e também as equipes de vacinação”, diz o comunicado.

A entrada a partir de agora acontece pelos fundos da Unidade Básica de Saúde Santa Mônica, pela Rua Leonardo João Wieczokowski. O ponto drive thru continua funcionando normalmente no Parque Cachoeira. Os dois locais funcionam das 09h às 16h.

Texto: PMA e Redação