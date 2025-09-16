Com graciosidade e talento, as ginastas de Araucária brilharam no Torneio Regional Sul de Ginástica Rítmica que aconteceu de 3 a 7 de setembro, em Florianópolis. Elas se apresentaram muito bem e conquistaram excelentes resultados.

Isabela Baja foi o destaque da equipe com três premiações: 1º lugar bola, 1º lugar mãos livres e ainda o título de campeã absoluta da categoria Infantil. Com estes resultados, Bela se classificou para o Torneio Nacional de Ginástica Rítmica, que acontece em novembro, em Aparecida do Norte/SP.

Emanuelly Beatriz Sisa (Juvenil I) ficou em 12º lugar geral. Letícia Coltro (Pré-Infantil 11 anos), além de ficar com o 3º na categoria Mãos Livres, subiu ao pódio no Bloco Ouro com as atletas Livia Cardenuto (Pré-Infantil 10 anos) e Sofia Olegar (Pré-Infantil 11 anos); Gabriela Resner (Pré-infantil 11 anos) subiu no pódio com o Bloco Prata. 

O desempenho dos ginastas foi motivo de orgulho para a técnica Gabriela Alves. “Todas estão de parabéns pelas lindas apresentações. Estou muito feliz e orgulhosa de vocês!”, disse.  

Edição n.º 1482.