A inauguração da loja Glow Cosméticos aconteceu no dia 17 de outubro, no Shopping Pinheiros, marcando a chegada de uma nova marca ao cenário de beleza e cuidados pessoais de Araucária. O evento reuniu um grande público interessado em conhecer o novo espaço.

A loja é de propriedade de Pedro Abdala e Larissa Cantele”, empreendedores com ampla experiência no ramo de cosméticos. Segundo eles, a criação da Glow nasceu do desejo de expandir os negócios e levar uma nova proposta ao público de shopping. “Estamos no ramo de cosméticos em Curitiba com outra marca, e quisemos criar uma marca nova pensando no shopping. É a primeira vez que a gente vem para um shopping, nos encantamos com o ambiente e pensamos que tinha tudo a ver com a gente”, contam os proprietários.

A loja oferece uma ampla variedade de produtos de marcas consolidadas no mercado, incluindo maquiagem, skincare, cuidados pessoais, itens para cabelo e perfumaria nacional e internacional, além dos perfumes árabes, que têm conquistado cada vez mais admiradores. As opções atendem tanto ao público feminino quanto masculino, com produtos para uso próprio ou para presentear.

O evento de inauguração foi marcado por grande movimentação, com fila de clientes interessados em conhecer o novo espaço. A ação contou com promoções especiais para os 50 primeiros clientes, distribuição de brindes, atraindo o público e gerando grande expectativa em torno da nova marca. As primeiras clientes chegaram em frente à loja já às 7 horas da manhã, para garantir o vale compras e conhecer a loja em primeira mão.

“Nosso propósito é tornar a Glow Cosméticos a maior loja de cosméticos de Araucária”, afirmou Pedro. E para concretizar isso, os empreendedores apostam em um atendimento diferenciado e em um mix variado de produtos, com grandes marcas e produtos queridinhos pelos clientes. Durante o período inaugural, a loja promove uma campanha especial: a cada R$ 50 em compras, os clientes recebem um cupom para concorrer a uma televisão de 50 polegadas.

SERVIÇO

A Glow Cosméticos fica no térreo do Shopping Pinheiros, na Av. Dr. Victor do Amaral, 1769, e funciona de segunda a sábado das 10:00 às 22:00 e aos domingo das 12:00 às 20:00. A loja está presente nas redes sociais pelo perfil @glow_araucaria, onde compartilha novidades, promoções e lançamentos do universo da beleza.

Edição n.º 1488. Maria Antônia.