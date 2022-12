GM acaba com plantação “caseira” de pés de maconha

Na manhã desta quinta-feira, 22 de dezembro, a Guarda Municipal acabou com uma plantação caseira de pés de maconha localizada no bairro Campina da Barra.







Os guardas chegaram ao local após denúncias dando conta de que, num apartamento localizado na rua Bortolo Basso uma pessoa se aproveitou do fato de residir no térreo, que possui área privativa de jardim, para se arriscar como produtor independente de cannabis. Exatamente, enquanto alguns ficam felizes em conseguir plantar salsinha, cebolinha ou mesmo um suculenta no condomínio, esse sujeito inovou e partiu para algo que chamasse mais a atenção.

E chamou mesmo! Tanto é que as denúncias levaram à GM direto a pequena plantação de maconha. Para tentar identificar os donos das plantinhas, os guardas fizeram campana, mas ninguém apareceu no imóvel. A equipe então fez contato com a imobiliária e descobriu que os antigos inquilinos já haviam entregue o apartamento e ele estava desocupado.

Diante da situação, a imobiliária responsável pelo apartamento, franqueou aos guardas o acesso ao imóvel para que eles pudessem arrancar os pés de maconha e encaminhar à Delegacia de Polícia Civil, a quem caberá promover as diligências necessárias para descobrir os responsáveis pela plantação. “É como sempre diz o GM Jair, aqui em Araucária vagabundo não se cria e o mesmo vale para plantação de algo irregular. Também não se cria. Trabalhamos para arrancar o mal literalmente pela raiz”, comentou o diretor da Guarda Municipal, Hélio Gomes de Souza.