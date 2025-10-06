Na manhã deste domingo, 05 de outubro, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária realizava um patrulhamento pela Rua Natália Campanholo, no bairro Estação, quando foi informada por populares sobre a presença de algumas caixas suspeitas que foram deixadas no local.

Ao verificar a denúncia, os agentes encontraram as caixas indicadas e constataram que em seu interior havia diversos tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 100kg.

Diante da situação, os entorpecentes foram apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis. A origem da droga é desconhecida e nenhum suspeito foi localizado.