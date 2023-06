GMA atendeu duas ocorrências de violência doméstica nos últimos dias

A Guarda Municipal de Araucária atendeu uma ocorrência no domingo (25) na Rua Judite Brunato Cantador, no bairro Costeira, onde teria acontecido uma violência doméstica. A vítima relatou que o marido era usuário de drogas, e que ele teria invadido a sua casa através do telhado. Ele exigiu, além dos documentos do imóvel, também o celular do filho do casal, que teria 17 anos. Ao ver a recusa da mulher, o sujeito agiu com violência contra ambos, o que resultou em algumas lesões.

Os guardas precisaram usar força moderada para impedir o homem, que recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia para as providências cabíveis.

Lei Maria da Penha

Em outra ocorrência no último domingo (25) na Rua Ana Dranka Druszcz, no bairro Boqueirão, algumas pessoas que ouviram pedidos de socorro vindos de uma residência acionaram a GMA.

A equipe encontrou a casa vazia, entretanto havia diversas marcas de sangue pelo local. Ao questionar os vizinhos, foi relatado que o suposto agressor tinha ido embora com um veículo Fiat Uno de cor branca, porém não sabiam que a vítima estaria junto dele. Quando a GMA estava saindo do local para procurar o veículo informado, o carro em questão apareceu na rua, e ao parar, a vítima saiu correndo em direção aos policiais.

Ela informou aos agentes sobre as agressões e as ameaças que sofreu, e diante dos fatos, o agressor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as medidas cabíveis.

Foto: Divuglação.