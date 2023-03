GMA cumpre dois mandados de prisão no final de semana

Na última semana a Guarda Municipal de Araucária cumpriu dois mandados de prisão. O primeiro caso aconteceu na sexta-feira (10) na Rua Dos Pássaros, no bairro Capela Velha. Uma moradora fez contato com a GM relatando que seu ex-companheiro, que havia a ameaçado e invadido sua casa por diversas vezes, estaria no local naquele momento.

Uma equipe foi até a residência da vítima e ao abordar o suspeito, descobriu que ele era procurado pela justiça de Santa Catarina, acusado de ter cometido dois homicídios. Ele foi imediatamente conduzido à Delegacia de Polícia Civil em decorrência da violência contra a ex e pelos mandados de prisão em seu desfavor.

A outra prisão aconteceu por volta de 00h35 de domingo (12) na Rua Pomba, no bairro Capela Velha. Uma equipe da GM estava em patrulhamento quando avistou um homem próximo a um comércio, que tentou se esconder ao avistar a viatura.

Os agentes se aproximaram, mas tiveram que perseguir o sujeito que tentou fugir. A abordagem foi realizada e nada ilícito foi encontrado com o indivíduo, porém ao checar sua vida pregressa via Sistema SESP/PR, foi constatado um mandado de prisão em seu desfavor pelo crime de roubo agravado. O foragido foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para as providências cabíveis.

Foto: GM Matiak.