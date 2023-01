GMA cumpriu vários mandados judiciais na última semana

Na tarde da última quarta-feira (25/01), um rapaz buscou abrigo na Casa Pop, instituição mantida pelo município que oferece ajuda para pessoas em situação de rua, ao passar pela checagem realizada via sistema SESP/PR pelos agentes da Guarda Municipal, que prestam serviços no local, foi constatado haver um mandado de prisão em seu desfavor. O homem foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária, para que as medidas necessárias fossem tomadas.

Durante a madrugada da última quinta-feira (26/01), uma equipe de patrulhamento preventivo que estava próximo a Unidade de Saúde Shangrilá, na rua Piquiri, avistou um indivíduo suspeito próximo ao portão da UBS, os agentes abordaram o rapaz e ao realizar a checagem de sua vida pregressa no sistema, constatou-se que o rapaz era procurado pela justiça. O procurado foi encaminhado para à Cadeia Pública de Araucária.

Na última sexta-feira (27/01), uma equipe da GMA recebeu informações sobre o paradeiro de um foragido, que é acusado pelo crime de estupro de vulnerável, os agentes foram até o local informado, na rua Gavião, no Capela Velha, ao chegar na residência, o irmão do acusado autorizou a entrada dos agentes, que ao realizar a abordagem, foi confirmado que era ele o procurado. O indivíduo foi encaminhado à Cadeia Pública de Araucária, para as providências cabíveis.