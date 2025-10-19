No sábado, 18 de outubro, uma equipe da Guarda Municipal de Araucária estava realizando um patrulhamento de rotina pela Rua Juriti, no bairro Capela Velha, quando avistou um veículo estacionado com os vidros abertos e sem ocupantes. O local é conhecido por constantes denúncias de tráfico de entorpecentes, o que motivou a verificação da situação do automóvel.

Enquanto realizavam a consulta, um homem saiu do interior de um terreno próximo e, ao perceber a presença dos agentes, demonstrou comportamento suspeito. Diante disso, ele foi abordado e os guardas encontraram um telefone celular e pequenas porções de cocaína após revista pessoal. Ao ser questionado, o indivíduo afirmou ser usuário e declarou ter adquirido a droga na residência onde tinha acabado de sair, onde também teria feito um PIX para a moradora da casa.

Com base nas informações fornecidas, os agentes se dirigiram ao endereço, onde encontraram 34 buchas de cocaína e 7 porções de maconha já fracionadas para venda, um ‘tijolo’ de maconha pesando 77,4 gramas, além do valor de R$140,00 em dinheiro.

Durante as buscas, outras pessoas chegaram ao local e admitiram ter ido ali para comprar drogas, sendo todas abordadas e encontradas com pequenas quantidades de maconha.

Diante dos fatos, todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis. No momento da ocorrência, a proprietária do imóvel estava com duas crianças na residência, motivo pelo qual o Conselho Tutelar foi acionado, onde a conselheira orientou que uma parente fosse acionada para ficar responsável pelas crianças.