GMA e PM fazem balanço positivo da segurança durante os 5 dias de Carnaval

Com o término do período de Carnaval, o balanço da Guarda Municipal e da Polícia Militar de Araucária foi relativamente positivo com a relação à segurança no Município. Embora casos específicos de ocorrências mais expressivas tenham sido registrados, a análise das corporações é que a violência não prevaleceu no período compreendido entre a sexta-feira (17) e terça-feira (21).

Segundo a GMA, foram atendidas 190 ocorrências no período, sendo a maioria delas (36) relacionadas a perturbação da tranquilidade e sossego alheios, com uma notificação. O segundo lugar entre as ocorrências ficou com a Lei Maria da Penha, sendo que dos 14 atendimentos, 4 geraram prisões dos agressores. Ainda de acordo com a GMA, foram cumpridos no período quatro mandados de prisão e recuperados quatro veículos que eram produtos de furto/roubo.

Duas situações de furto foram atendidas, com a prisão de quatro Indivíduos que invadiram a agência do Banco Sicredi. Quatro ocorrências foram relacionadas a tráfico e posse de drogas, com a prisão de três masculinos e uma feminina, que realizavam tráfico de entorpecentes em uma distribuidora de bebidas na rua Marcelino Jasinski.

A Guarda Municipal atendeu também oito ocorrências de fiscalização de trânsito, sendo duas prisões por embriaguez ao volante, remoção de um veículo com pendências administrativas, dois acidentes de trânsito com vítimas e três sem vítimas. Uma ocorrência foi de uma situação de roubo, onde um indivíduo subtraiu pertences de duas vítimas, como carteira e aparelhos celulares, porém o homem não foi localizado pelas equipes.

Outros fatos

A GMA atendeu ainda outras situações de menor vulto, como um preso por desacato e desobediência, um atendimento da Defesa Civil, três notificações por infrações de trânsito, uma prisão por ameaça, uma prisão por lesão corporal, sete apoios de emergências (situações de auxílio a pessoa em risco de vida), quatro apoios ao SAMU, dois atendimentos à UPA, três apoios ao Conselho Tutelar, um atendimento a ato obsceno (confeccionado Termo Circunstanciado) e sete atendimentos relacionados a briga generalizada e rixa.

Além das ocorrências e prisões, a Guarda Municipal realizou policiamento presença em locais de aglomeração de pessoas, nos terminais de ônibus urbanos, parques e praças da cidade. O diretor geral da Guarda Municipal de Araucária, Jair Jerri, aponta o trabalho de prevenção como essencial para diminuição de ocorrências, sobretudo os crimes contra a vida e o patrimônio. “O policiamento presença, com viaturas em pontos estratégicos, como as ‘fronteiras’ entre municípios e também os chamados ‘hot points’ (pontos quentes), onde há maior índice de ocorrências, tem mostrado resultados extremamente positivos”, disse o diretor.

A Polícia Militar também destacou o grande número de ocorrências relacionadas à perturbação do sossego, Maria da Penha e acidentes de trânsito, porém tudo dentro da normalidade para os padrões do trabalho cotidiano das equipes. “Além do policiamento presença realizado pelas equipes nesses período de Carnaval, o mau tempo pode ter contribuído para o baixo número de ocorrências”, destacou o Capitão Gantzel, comandante da 2ª Cia da PM de Araucária.