GMA faz duas prisões em decorrência de embriaguez ao volante

Na manhã do último domingo (19/12), a Guarda Municipal foi chamada para atender um acidente na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Gralha Azul. Chegando ao local, o proprietário do veículo Ford KA de cor vermelha, relatou que um veículo Ford Fiesta de cor preta, havia colidido com a traseira do seu carro e em seguida fugiu.







A guarnição realizou patrulhamento na região e localizou o carro na Rua Pedro Budziak, no bairro Costeira, o proprietário foi abordado e assim que desceu do carro, os agentes notaram sinais de embriaguez. Foi oferecido o teste do bafômetro, que resultou em 0,56 mg/l de álcool no sangue. Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia e apresentado a autoridade policial para as providências cabíveis.

Durante a noite do mesmo dia, a GMA recebeu denúncias de que havia um GM Corsa de cor azul dirigindo perigosamente pela Rua José Batista da Rosa, no bairro Capela Velha, o homem havia tentado atropelar vários motociclistas que circulavam na via. Ao ser abordado pela equipe da Guarda, o homem apresentou sinais de embriaguez e então foi solicitado que realizasse o teste do bafômetro, que apontou 0,63 MG/L de álcool no sangue. Diante do flagrante, ele recebeu voz de prisão sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências necessárias.