GMA prende motorista de aplicativo suspeito de estuprar jovem em Campo Largo

Um motorista de aplicativo, suspeito de estuprar uma jovem de 17 anos, em Campo Largo, durante uma corrida, foi detido pela Guarda Municipal de Araucária nesta quinta-feira, 20 de junho. A vítima relatou à Polícia Militar, a qual inicialmente atendeu a ocorrência naquele município, que acionou a corrida em Curitiba, com destino a Campo Largo, e quase chegando ao endereço, o motorista do aplicativo acessou uma rua deserta próximo a Pr 423 e parou o veículo. Em seguida, teria trancado as portas, passado para o banco de trás, momento em que teria cometido o abuso.

A vítima disse ainda que ele teria retirado o órgão genital para fora das calças, e mesmo ela chorando e implorando para que parasse, o homem não desistiu do seu intento. Depois de abusar da menor, o motorista teria deixado o local.

A PM, de posse das informações fornecidas pela vítima, acionou a central e esta constatou, através de câmeras de segurança, que após cometer o abuso, o motorista teria seguido pela PR 423, sentido Araucária. Viaturas da 2ª Cia da PM e da Guarda Municipal iniciaram patrulhamento, no sentido de localizar o veículo, até que uma equipe da GMA conseguiu realizar a abordagem e prender o suspeito.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Campo Largo, onde o fato ocorreu, para os procedimentos cabíveis. Na DP, a vítima já aguardava, acompanhada de seu pai, para fazer o reconhecimento e prestar demais esclarecimentos.