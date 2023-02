Goleadas e um W.O. marcaram a 4ª rodada da Segundona

O Campeonato Municipal de Futebol Amador da Segunda Divisão – Segundona 2023 voltou com tudo no domingo (05/02). Cinco jogos marcaram a 4ª rodada, sendo que um dos times acabou ganhando por W.O. O Penharol fez bonito e goleou o Guajuvirense por 4X0, o Panterões venceu o Santa Clara por 3X2, Seleto e Projeto Vencer empataram em 1X1, São Paulo ganhou de 3X1 do Madureira e o Projeto de Olho no Futuro passou tranquilamente pelo Industrial, fechando o placar em 4X1. O time da Ponte Preta foi quem venceu por W.O. a equipe do Máfia.

Foto: Divulgação. Panterões venceu o Santa Clara por 3X2.

Na classificação da Chave A o Seleto está em 1º lugar com 10 pontos, em 2º vem o São Paulo com 9, Projeto Vencer em 3º com 7, Ponte Preta tem 6 pontos (4º colocado), Madureira está em 5º com 3 pontos, Máfia e Galáticos estão sem pontuar.

Pela Chave B o Penharol lidera com 12 pontos, em 2º está o Projeto de Olho no Futuro com 9 pontos, Panterões em 3º com 6, Industrial é o 4º colocado com 3 pontos, Novo Iguaçu também tem 3 pontos e aparece em 5º lugar, Santa Clara está na 6ª posição com 6 pontos e o Guajuvirense ainda não pontuou. Confira os jogos da 5ª rodada.

Domingo, 12 de fevereiro

Estádio Municipal Emílio Gunha 9h – Industrial X Santa Clara 11h – Guajuvirense X De Olho no Futuro 13h30 – Máfia X São Paulo 15h30 – Projeto Vencer X Ponte Preta