O golpe do ‘falso advogado’ já teve mais de 14 mil denúncias no país, inclusive em Araucária. Os criminosos aproveitam-se da publicidade dos dados processuais e da familiaridade com o ambiente digital para simular atuações legítimas e induzir vítimas ao erro. O golpe ganhou força nos últimos anos e acontece quando o golpista entra em contato com a vítima, geralmente por telefone ou WhatsApp, fingindo ser do escritório responsável pelo processo.

Ele usa o número real da ação, cita o nome do advogado que realmente está no caso e diz que houve alguma atualização: uma audiência marcada, um valor liberado ou a necessidade de pagamento de uma taxa. A vítima, já esperando um desfecho e confiando no suposto profissional, começa a seguir as instruções. E é nesse momento que começa a perda de dados, valores ou até o controle de contas bancárias. O ponto central desse golpe é simples: os processos judiciais são, em regra, públicos, e isso permite que os criminosos tenham acesso a informações suficientes para montar esse teatro.

O advogado Dicesar Beches Vieira Junior vem alertando seus clientes e toda população através de redes sociais, para que tomem muito cuidado com telefonemas e mensagens via WhatsApp, pois os bandidos estão cada vez mais audaciosos e inovadores. Dicesar conta que inúmeras vezes seus clientes já foram abordados por fraudadores, que se utilizam de sua foto e/ou da logo de seu escritório, e, geralmente, relatam que o processo judicial do cliente abordado está na sua fase final, mas para que possa receber o valor condenatório, tal cliente necessitará pagar determinadas custas processuais, o que, obviamente, é uma mentira.

Ele reporta inúmeras situações envolvendo dezenas de colegas que tiveram seus clientes como vítimas dos ‘falsos advogados’. “Em caso recente, o colega Dr. Pedro Brizolara, que patrocina determinada ação judicial, foi abordado por bandido, que manifestadamente equivocado, acabou por encaminhar mensagens via WhatsApp para o próprio advogado ao invés do cliente”, cita.

O advogado ainda conta que há alguns dias, o cliente de outra colega chegou a receber link para acessar suposta audiência, onde seria feita uma simulação com bandido caracterizado como sendo um juiz, e com isso cobrar valores do cliente vítima. “As dezenas de situações noticiadas e denunciadas por inúmeros advogados, que buscam, sempre, ludibriar seus clientes, precisa ter fim”, declara Dicesar, que também gravou vários vídeos para alertar a população em geral acerca da ação de golpistas (confira no Instagram @dicesarjr).

Diante de tantas falcatruas como ‘falsos advogados’, Dicesar afirma que a matéria quer levar uma mensagem de alerta a toda população. “Assim, use sempre canais oficiais e consistentes de escritórios de advocacia; desconfie de qualquer pedido de pagamento antecipado: nenhum valor judicial é liberado mediante Pix, boleto ou taxa de liberação. Qualquer solicitação nesse sentido precisa ser verificada com o advogado original da causa. Confirme o nome e o número da OAB de quem está entrando em contato: todo advogado tem registro oficial no site da OAB. Se o nome não estiver lá, pode ser golpe! Não clique em links ou QR Codes enviados por desconhecidos, pois esses links podem ser iscas para clonar seu celular ou acessar sua conta bancária. Desconfie sempre!”, avisa.

DENUNCIE

Importante registrar que as denúncias contra falsos advogados podem ser feitas presencialmente em delegacias ou por meio das delegacias digitais. O golpe do ‘falso advogado’ configura crime de estelionato (art. 171 do Código Penal), podendo envolver também falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e uso indevido da identidade profissional.

Também é possível formalizar uma denúncia diretamente pela plataforma eletrônica da OAB Nacional, no endereço https://fiscalizacao.oab.org.br.

“É importante registrar um boletim de ocorrência (BO) e reunir o maior número possível de provas, como prints de conversas, registros de ligações, números de telefone utilizados, documentos enviados e qualquer informação do processo que tenha sido mencionada. Quanto mais detalhado for o material apresentado, maior a chance de as autoridades conseguirem identificar os responsáveis e tomar as medidas cabíveis”, orienta Dicesar.

Ele reforça que foi criada a ferramenta ConfirmADV, um site onde qualquer pessoa pode conferir, de forma ágil e segura, se um contato pertence realmente a um advogado regularmente inscrito na OAB. A plataforma envia uma mensagem automática ao endereço informado, solicitando que o profissional confirme sua identidade em até cinco minutos.

Edição n.º 1504.