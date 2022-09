Gravíssimo acidente ocorrido na Avenida dos Pinheirais fez duas vítimas fatais

Duas pessoas perderam a vida em uma gravíssima colisão entre um veículo Palio e uma carreta, ocorrida na manhã desta terça-feira, 13 de setembro, na Avenida das Nações com a Avenida dos Pinheirais, sentido Avenida das Araucárias. Segundo informações, no veículo estavam trabalhadores que estariam indo para o trabalho.

O motorista e um dos passageiros que estava no banco de trás do Palio ficaram presos nas ferragens, foram retirados pelo Corpo de Bombeiros, receberam os primeiros atendimentos médicos pelos socorristas do Siate e do Samu, mas não resistiram aos ferimentos. Os outros dois ocupantes do veículo também ficaram feridos, foram atendidos e encaminhados ao hospital. O motorista da carreta não se feriu. O acidente deixou o trânsito na região bastante complicado.