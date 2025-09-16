A 60ª edição da Taça Paraná vai começar e o Grêmio Araucariense, campeão da Primeirona Municipal 2025, será um dos participantes. O time está no Grupo A e pegou adversários difíceis, como o Trieste (Curitiba), Capão Raso (Curitiba), Rio Verde (Colombo), Paranaense (São José dos Pinhais) e Pinheiral (Palmeira).

No Grupo B estão as equipes do Iguaçu (Curitiba), Urano (Curitiba), Roça Grande (Colombo), Sartori (São José dos Pinhais), Contenda (Contenda), Ferroviária (Lapa), e Nova Prata (Nova Prata do Iguaçu).

O Grêmio participará da competição nas categorias Adulto e Juvenil, mas os jogos de estreia ainda não foram definidos. “Caímos na chave mais forte, não há dúvidas disso, mas acredito que temos chances de classificar, pois seguirão para a próxima fase quatro times de cada grupo”, disse Luizinho, um dos dirigentes do Grêmio.

Ele conta que o time ainda não está treinando junto porque a maior parte dos jogadores estava disputando a Segundona Municipal. Outros da categoria sub 17 ainda estão jogando na Taça das Favelas, sob os olhares atentos da comissão técnica do Grêmio, que avalia possíveis reforços para a equipe.

“Faremos alguns amistosos até o dia da estreia, onde teremos a chance de fazer os ajustes na equipe.

Muito provavelmente, a competição inicie no dia 21/09, porém como caímos no grupo que tem um time a menos, existe a chance de ficarmos de folga e só jogarmos na segunda rodada, no dia 28”, explica Luizinho.

Edição n.º 1482.