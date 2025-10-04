O Grêmio Araucariense estreou na 60ª edição da Taça Paraná no domingo (28/09), com uma derrota para o SE Pinheiral, da cidade de Palmeira, por 1X0. O time jogou desfalcado e sentiu a pressão do adversário, sem esboçar muita reação.

Segundo os dirigentes do clube, o elenco está incompleto e o time ainda está se reestruturando. Nossos jogadores estão buscando maior entrosamento em campo. Vamos ver se conseguimos liberar outros jogadores para o próximo confronto e reverter esse primeiro resultado”, disse Luizinho.

O Grêmio enfrentará o Paranaense EC no próximo domingo (05/10), às 11h, no Estádio Cilmar Pedro Goergen, popularmente conhecido como Pinhão, em São José dos Pinhais.

JUVENIL

Na categoria Juvenil o Grêmio estreou fora de casa no dia 21/09 contra o Imperial e venceu por 3X2. Na segunda rodada, realizada no domingo (28), em casa, o time empatou com o Paranaense EC em 2X2, com gols de Cleverson Padilha de Lima Junior e Marcelo Henrique Dias Ferro Ianczyn dos Santos.

Na próxima rodada, que acontece no domingo (05/10), a equipe do juvenil estará de folga.

