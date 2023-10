Grêmio e Araucária estão entre os três primeiros na Copinha da Repescagem

O Costeira FC, que já não tinha mais chances de classificação para a semifinal da Copa da Amizade, jogou mais uma partida pelo Quadrangular, para cumprir tabela, enfrentou o Vasco e perdeu por 2X1. Com este resultado, o time encerrou sua participação em quinto lugar na classificação geral. Os times que seguem nas semifinais da Copa são o Vila Sofia, que enfrentará o Vasco e o Fanático, que jogará contra o Real Clube Pinhais.

Pelo torneio da Repescagem, o Araucária foi até Colombo e venceu a equipe do Roça Grande pelo placar de 3X1, se mantendo na liderança do torneio. Com 16 pontos. O Grêmio, que não vinha de bons resultados, voltou a vencer, foi até Pinhais e em um jogo bem disputado superou a equipe do Deportivo Bordignon pelo placar de 3X2, ficando na terceira colocação, com 10 pontos.

No próximo sábado (07/10) tem rodada da Copinha da Repescagem. Acompanhe os jogos

Araucária X Fortaleza

Local: Estádio Pedro

Nolasco Pizatto

Horário: 10h45

Grêmio X Roça Grande

Local: Estádio Pedro

Nolasco Pizatto

Horário: 08h45

Edição n.º 1383