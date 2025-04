Grêmio estudantil do Szymanski entrega prêmio de rifa solidária

O grêmio estudantil do Colégio estadual professor Júlio Szymanski, composto pelos alunos das turmas do segundo e terceiro ano do Ensino Médio, organizou uma rifa solidária, cujo objetivo era arrecadar recursos para a compra de materiais para necessários para suas atividades e um futebol de mesa.

Cada pessoa podia adquirir um nome na cartela, pelo preço de 5 reais. A venda da rifa foi um sucesso e os estudantes conseguiram arrecadar o valor que almejavam.

O prêmio foi uma cesta da Cacau Show, recheada de deliciosos chocolates e doces, sorteada na manhã desta quinta-feira, 17 de abril. A felizarda que ganhou a cesta e, com certeza, terá uma Páscoa ainda mais doce, foi a Nicelia. Ela já recebeu o seu prêmio.