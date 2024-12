Grêmio vence o Renegados na Recopa dos Campeões em Contenda

O Grêmio Araucariense, campeão do Campeonato Municipal de Futebol Amador da Primeira Divisão – Primeirona 2024, venceu o Renegados Futebol Clube, campeão da Copa Bosch de Contenda, no domingo (15/12), na Recopa dos Campeões Intermunicipais. O jogo foi organizado pela Prefeitura daquele município e teve como palco o Estádio do Lagoa Esporte Clube.

O time araucariense foi superior em campo e venceu o adversário por 3X0, com dois gols marcados pelo atleta Luiz Carlos Negrelli e um gol feito pelo lateral esquerdo André. Este foi o último jogo do Grêmio neste ano, agora o time só retorna para os gramados em 26 de fevereiro de 2025, para a disputa da quinta rodada da Copa Verão.

Edição n.º 1446.