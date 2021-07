Grupo Alfa Speed retoma atividades com força total e está aberto para novos integrantes

Ciclistas da Alfa Speed voltaram com tudo e pedalam com segurança e responsabilidade. Foto: divulgação

Tanto a prática do ciclismo quanto da corrida, vêm conquistando cada vez mais espaço, principalmente durante a pandemia do novo coronavírus. Benefícios para a saúde, melhor qualidade de vida e melhora da saúde mental estão também entre os pontos que favorecem a busca pelas duas atividades. Em Araucária, o grupo Alfa Speed, que reúne mais de 100 atletas, entre ciclistas e corredores, sempre foi um grande incentivador da prática de exercícios, especialmente em tempos difíceis, como esse de pandemia. “Podemos e devemos praticar uma atividade física, é só tomarmos cuidado em seguir os protocolos de segurança com relação à Covid 19”, disse Maicon Sulivan, responsável pelo grupo.

Segundo ele, os atletas estão se sentindo mais seguros e por isso o grupo retomou com tudo as suas atividades. “Voltamos a treinar desde o dia 15 de julho. Nossos atletas estão pedalando com vontade, tivemos alguns que quebraram seus próprios recordes de distância, temos gente nova no esporte que está pedalando com excelentes médias. Atletas estão tentando superar seus limites, correndo muito além do que eram acostumados. Isso é muito importante e de certa forma também acaba incentivando as pessoas sedentárias, que ao verem esses atletas pedalando e correndo pelas ruas, acabaram despertando o interesse em fazer alguma atividade física”, pontuou Maicon. Para esses ele avisa que o grupo Alfa Speed está aberto para novos participantes, basta entrar em contato pelo fone/whatsapp (41) 99601-2989.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1272 – 29/07/2021