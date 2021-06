Grupo Corrente Solidária faz rifa virtual para arrecadar fundos

Pontos de coleta vão receber as doações até sexta-feira, dia 25 de julho. Foto: divulgação.

Desde 2015 prestando assistência a famílias em situação de vulnerabilidade social, o grupo Corrente Solidária lançou há algumas semanas uma rifa virtual. O objetivo da ação é arrecadar recursos para o trabalho desenvolvido pelos voluntários e beneficiar os participantes, que podem levar para casa uma bicicleta novinha.

Vendida digitalmente, os números podem ser adquiridos por R$ 10, através do PIX, cartão de crédito ou boleto bancário. O sorteio acontecerá na sexta-feira, 25 de julho, e o sortudo, além de levar uma bike para casa, terá ajudado em uma ótima causa. Todo o valor da venda das rifas será revertido para a compra de alimentos, cobertores, fraldas e itens de higiene às famílias atendidas pelo grupo. Os organizadores avisam aos participantes do sorteio que o telefone e o e-mail colocados no ato da inscrição precisam estar ativos, para que a equipe entre em contato.

Corrente do Bem

Atendendo Ong’s, associações e famílias de diversas regiões do município, Denis Soares, voluntária no grupo, explica que desde o agravamento da pandemia, mais pessoas os procuraram pedindo ajuda. “As ações eram pontuais antes da Covid-19. Contamos com a doação de apoiadores e estamos sempre promovendo rifas para arrecadar cestas básicas, mas agora estamos diante de um cenário grave. Precisamos de toda ajuda possível para poder atender essas famílias”, diz Denis.

Há seis anos realizando ações sociais no município, o grupo está à procura de novos voluntários. Denis reforça o lema do projeto, enfatizando que todos podem ajudar de alguma forma, seja na busca de doações, comprando uma rifa ou até mesmo divulgando a iniciativa na família e entre amigos. “Sempre falta um elo nessa corrente, ele pode ser você”, completa.

A Corrente do Bem tem pontos de coleta espalhados pelo município, graças aos apoiadores do grupo, como o Shopping Central, Aquarela Kids, Raksa, ADB Turismo, Imobiliária Belo Negócio, Laboratório Volpi, Naturágua e o Espaço Ana Cristina. Para entrega de doações, basta encontrar um destes pontos ou entrar em contato pelo Facebook, onde existe um grupo aberto à comunidade. “Perguntam o motivo de sermos um grupo e não uma página nas redes sociais, é porque assim qualquer pessoa pode publicar sobre um projeto ou ação de interesse coletivo, desde que sem fins lucrativos’’, explica Denis.

Texto: Katty Ferreira

Publicado na edição 1267 – 24/06/2021