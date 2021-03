Grupo de atores araucarienses conquista público com vídeos de comédia na internet

Compartilhe esta notícia:

Canal do grupo no youtube leva alegria e diversão em tempos de pandemia. Foto: divulgação

Neste período de isolamento social, as interações entre amigos e familiares diminuem, consequentemente, a tensão sobe e algumas pessoas podem se sentir menos propensas ao riso e à descontração. Entretanto, o grupo teatral Impro Comedy se uniu para trazer alegria, e provar que sorrir, pode sim, salvar vidas. Impedidos de realizar espetáculos abertos ao público por conta da pandemia da Covid 19, atores e comediantes de todo o mundo precisaram se reinventar, encontrando nas redes sociais e em plataformas já consolidadas, como o YouTube, novas ferramentas de divulgação para seus trabalhos.

Wesley Borges, fundador do grupo, conta que hoje o canal vem crescendo, conquistando fãs não somente no município, mas em regiões próximas. “Estamos fazendo bastante sucesso e temos fãs na cidade de Araucária inteira e também Contenda, Catanduvas do Sul e, olha só, também no exterior”, comemora o ator.

Gravando humor de improviso, paródias e as populares paródias musicais, o time de artistas publica vídeos inéditos semanalmente, colocando o jeitinho araucariense de ser em cada produção, sem deixar de lado o bom humor. “Vamos estrear pegadinhas e vídeos motivacionais para mostrar aos telespectadores que o humor também tem um propósito”, reforça o artista.

Com vídeos divertidos, mas sem deixar de lado as pautas importantes, os comediantes provam por A mais B que inovando se vai longe. O canal do grupo já tem mais de 21 mil visualizações. Segundo Wesley, a ideia de montar o grupo surgiu há anos, mais especificamente em 2016, durante ensaios para a apresentação do espetáculo “Paixão de Cristo”, dirigido pelo ator Jester Furtado.

Além dele, o grupo tem mais seis integrantes: Izabely Wojcik, Erik Chaves, Jackson Wassen, Evandro Bora, Israel Wojcik e Vinicius Gomes, e planeja continuar trazendo entretenimento de qualidade e alegria ao público. Para apoiar o Impro Comedy e assistir aos vídeos divertidos, basta se inscrever no canal de mesmo nome no YouTube e segui-los nas redes sociais.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1252 – 11/03/2021