Quase toda menina sonha com uma festa de 15 anos. Sonha em viver um dia de princesa, como num conto de fadas. Para muitas, o sonho se torna realidade e é justamente um conto de fadas do mundo real que o Jornal O Popular te conta agora. Era uma vez uma jovem que morava em uma comunidade carente e sonhava com uma festa inesquecível, porém acreditava ser impossível, porque a família não tinha condições. Você vai ver como terminou esse sonho de princesa.

Isabelly Christine Moraes da Silva comemorou seu aniversário no dia 13 de setembro. Ela mora com a mãe, o padrasto e os irmãos no Jardim Israelense. A voluntária Léo Oliveira, do Campina da Barra, ficou sabendo que o maior sonho da jovem era ter uma festa de 15 anos e ela foi uma das indicadas para fazer parte do projeto “Unidos por uma Princesa”, idealizado e coordenado pela Márcia Regina Bruno Albino. Atualmente o grupo conta com 24 integrantes, todos voluntários.

“Através das indicações da Léo, selecionamos a Isabelly e fomos até a casa dela fazer a surpresa e contar que ela ganharia um dia de princesa pelos seus 15 anos. Ela e a mãe Andrea ficaram surpresas, bastante emocionadas e se abraçaram, deixando transparecer as lágrimas de felicidade. A jovem ainda confessou aos voluntários que este era o maior sonho dela e também da mãe”, afirmou.

Grupo de voluntárias organiza festa surpresa de 15 anos para jovem do Jardim Israelense
Foto: Divulgação. Márcia, Amanda, Priscila, Andrea (mãe), Isabelly, tia Liliani e sua filha, Débora e os filhos

Márcia relata que a festa foi maravilhosa, graças as parcerias e doações, e agradece a todos que tornaram esse dia tão especial para a Isabelly. A Panificadora Efigênia doou o bolo, a Tererê Confeitaria doou salgados, Ângela Trimer doou um bolo fake, a Deise que trabalha com decoração de festa doou a decoração, Beatriz doou um kit Natura e a Tati um presente. Márcia fez os cabelos da mãe e da filha no salão Cantinhos Hair, a Liliani de Souza fez as makes e penteados das duas, a Amanda fez as sobrancelhas, e elas ainda ganharam serviços de manicure da Ray, pedicure com a Carol Trevisani, massagem da Fisioclin, limpeza de pele da GVida, fotos da Josi Cruz, buquê da floricultura Magia das Flores, um tênis doado pela loja Linda J.

“Também compramos rou­-pas, sandálias, bolsas e elas ganharam vestidos da Tule Poá. Criamos ainda um grupo onde algumas pessoas doaram através de PIX, totalizando R$ 1.300,00. Então, conseguimos comprar tudo que faltava. Muita gente se engajou nessa missão e agradeço a todos, especialmente a Débora, que me ajudou a montar toda a festa. Foi tudo perfeito e a Isabelly teve um dia de princesa inesquecível”, declarou Márcia.

Edição n.º 1484.