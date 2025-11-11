O grupo G.A.A.S está organizando um festival de prêmios beneficente. A ação acontecerá neste sábado, 15 de novembro, às 18h. O público poderá participar do bingo beneficente, com chance de concorrer ao prêmio máximo de R$1.000,00, além de mais de 35 prêmios com rodada extra. No dia também serão vendidos pasteis, salgados, bebidas e outras comidas.

Segundo um dos organizadores, Victor Konofal, o valor arrecadado será destinado à compra de equipamentos de saúde, como cadeira de rodas e para banho, cama hospitalar, entre outros. Esses itens serão doados para famílias de baixa renda.

O grupo já trabalha há muitos anos na cidade, realizando eventos beneficentes em prol da comunidade carente. Eles já possuem alguns equipamentos hospitalares, e pretendem aumentar esse número com o dinheiro arrecadado no festival de prêmios.

“O grupo G.A.A.S atua há mais de 20 anos em Araucária, mais precisamente no bairro Capela Velha, onde trabalha diretamente ajudando as pessoas acamadas, com cadeiras de roda, cadeiras de banho e camas hospitalares”, relata Victor.

O festival de prêmios beneficente acontecerá na Rua Flamingo, n° 780, no bairro Capela Velha, em frente ao CMEI Bernardo Von Muller Berneck.