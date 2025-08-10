O Essência Empreendedora 2025, mais um projeto idealizado pelo grupo +Somar, tem como objetivo motivar estudantes a desenvolverem ideias empreendedoras e a despertarem seu potencial criativo e transformador. Como primeira etapa do desenvolvimento do projeto, o grupo convocou voluntários, e eles agora estão sendo capacitados, para na sequência ir até as escolas e ensinar os jovens do ensino médio sobre como serem mais empreendedores em suas vidas.

“Empreender é um conceito amplo e com muitos significados. Quando falamos em empreender, não falamos apenas na criação de negócios, mas também na possibilidade de uma pessoa empreender em diferentes áreas da sua vida, seja no desejo de escrever um livro, desenvolver um novo projeto na empresa em que trabalha, montar uma peça de teatro, realizar o empreendedorismo social, enfim, qualquer uma das infinitas possibilidades que existem, seja voltado para a economia, para a ciência, para a comunidade, para a arte e até para a vida pessoal de cada um. O importante é tomar uma iniciativa e transformar”, afirma Danilo Donoso, responsável pelo grupo +Somar.

Segundo ele, os treinamentos dos voluntários iniciaram no dia 30 de julho. No total, serão oito encontros realizados de forma presencial, uma vez por semana. “Após concluírem os treinamentos, eles irão para as escolas para multiplicar o conhecimento. Serão ministrados quatro encontros presenciais. Na escola eles também irão organizar um campeonato e os alunos com as ideias mais empreendedoras serão classificados para a próxima etapa”, explica Danilo.

Ainda de acordo com ele, o campeonato seguirá todas as etapas, até chegar à grande final municipal, onde serão classificados seis competidores. “Nós vamos destinar dois voluntários para cada escola e eles irão treinar, durante um mês, entre 6 e 12 alunos cada. Estamos confiantes no sucesso de mais essa iniciativa do grupo”, declara.

Edição n.º 1477.