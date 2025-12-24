O audiovisual “Ritual de Desligamento”, do Grupo Vidas Passadas, foi selecionado pela curadoria do BLANC – Festival De Vídeo e Dança do Amazonas, para compor a mostra oficial do evento. O projeto conta com recursos da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc, por meio da Prefeitura de Araucária, Ministério da Cultura e Governo do Brasil.

A criação poética em preto e branco faz uma reflexão sobre o medo e a coragem de existir como pessoa LGBTQIA+. Inspirado nas árvores e raízes, o trabalho simboliza o processo de libertação das amarras que prendem, sem romper com a essência do ser. “Por meio de uma linguagem visual sensível e intimista, o vídeo convida o público à empatia e à reflexão sobre a importância de um mundo onde todos possam viver sem medo — apenas sendo quem são”, conta o diretor João Álvaro de Jesus.

O roteiro do audiovisual é de Cindy de Carlos, direção de imagem de Dani Durães, edição e trilha sonora de Paulo Lemes Diniz, com produção do Grupo Vidas Passadas. No elenco estão os atores Brayan Wuilliam Medeiros Domingas e Fernando Vidal.

