Grupo Wesoly Dom abre inscrições para receber novos participantes

O Wesoly Dom, tradicional grupo folclórico polonês de Araucária, está com inscrições abertas para a temporada de aulas de 2024.

São vários horários e turmas disponíveis e não é necessário ter experiência com dança para fazer parte do grupo.

As aulas do Adulto acontecem aos sábados, das 14h às 15h para Iniciantes, e das 15h às 18h para o Conjunto. No Infanto-Juvenil as aulas acontecem às segundas-feiras, das 19h às 20h30 para integrar o Conjunto. Os ensaios acontecem na Avenida Archelau de Almeida Torres, 2182, no Jardim Iguaçu. Mais informações poderão ser obtidas pelo fone (41) 98809-1457.