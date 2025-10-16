A Guarda Mirim de Araucária anunciou a abertura de 45 vagas para ingresso no programa em 2026. As inscrições poderão ser realizadas entre os dias 15 de outubro e 30 de novembro de 2025, exclusivamente pela plataforma Atende.net, disponível no site oficial da Prefeitura de Araucária.

Podem se inscrever adolescentes com idade entre 12 e 14 anos completos até fevereiro de 2026. Também serão aceitos aqueles que completarem 12 anos até essa data, mas não poderão participar candidatos que fizerem 15 anos até fevereiro de 2026. Para efetuar a inscrição, os responsáveis legais deverão realizar um cadastro prévio na plataforma e enviar os documentos digitalizados, entre eles o comprovante de residência atualizado em nome dos responsáveis, documento de identificação com foto dos responsáveis e documento do candidato, que pode ser o RG ou a certidão de nascimento.

O processo seletivo está previsto para o dia 7 de dezembro de 2025, das 10h às 11h30, na Escola Municipal Archelau de Almeida Torres, localizada na Rua Guanabara, nº 50, no bairro Iguaçu, próximo ao Parque Cachoeira. Os portões serão fechados às 10h, não sendo permitida a entrada após esse horário.Os candidatos deverão levar caneta azul ou preta, lápis e borracha. A prova contará com questões de Matemática, Língua Portuguesa, Interpretação de Texto e Conhecimentos Gerais.

Metade das vagas será destinada a candidatos cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos, conforme autodeclaração feita no momento da inscrição. As vagas não preenchidas por essa cota serão automaticamente remanejadas para a ampla concorrência. Não haverá nota de corte, sendo classificados os participantes que obtiverem as maiores notas, de acordo com o número de vagas disponíveis. Em caso de empate, terá preferência o candidato que realizou a inscrição primeiro e, posteriormente, o de maior idade, respeitando o limite etário permitido.

Após a inscrição, os responsáveis serão informados por meio da plataforma se o cadastro foi aceito, recusado ou se precisará de readequação. Nos casos em que forem solicitadas correções, o prazo para ajuste será de cinco dias úteis. A lista com os aprovados será divulgada no site oficial da Prefeitura de Araucária.

As matrículas presenciais deverão ser realizadas entre os dias 5 e 30 de janeiro de 2026, na sede da Guarda Mirim, na Rua Luiz Karas, nº 70, bairro Costeira, próxima à Escola Elírio Alves Pinto. O início das atividades dos novos participantes está previsto para o dia 10 de fevereiro de 2026.

Para mais informações e suporte durante o processo de inscrição, os responsáveis poderão entrar em contato pelo telefone (41) 3614-7579. As inscrições dever ser realizadas através do link https://araucaria.atende.net/autoatendimento/servicos/e-inscricoes-para-guarda-mirim-2026/.