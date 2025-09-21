No início da noite de sábado (20), a Guarda Municipal foi acionada por uma atendente do Posto Condor, localizado no bairro Thomaz Coelho, para atender uma ocorrência de briga de casal. Uma equipe deslocou-se até a Avenida das Araucárias, onde encontrou o caminhão cinza que pertencia ao casal, segundo a denúncia. No local, a vítima estava fora do veículo enquanto seu agressor permanecia nele.

Durante a abordagem, foi realizada busca pessoal no suspeito, onde nada de ilícito foi encontrado. Em conversa com a equipe, a vítima relatou que, ao tentar sair do caminhão, o companheiro puxou seu braço pela janela, o que lhe causou uma lesão visível com inchaço. Ambos confirmaram que a situação ocorreu durante mais uma discussão recorrente do casal. Segundo ela, no momento da briga, também havia arranhado o pescoço do companheiro, o que foi constatado pelos agentes.

Diante da necessidade de atendimento médico, ambos foram encaminhados para a UPA. Posteriormente, considerando a vontade de vítima em prestar queixa, os guardas conduziram eles para a Delegacia.