Guarda Municipal de Araucária cumpre dois mandados de prisão num mesmo dia

Na manhã de terça-feira (13/12), a Guarda Municipal de Araucária, em apoio ao Conselho Tutelar, prendeu um indivíduo que, ao receber orientações naquele órgão, se tornou violento. Ao consultar o nome do homem no sistema SESP/PR, a equipe constatou que contra ele havia um mandado de prisão em aberto. Ele foi detido e encaminhado à Cadeia Pública de Araucária, para as providências cabíveis.







Na tarde do mesmo dia, uma equipe realizava policiamento preventivo próximo ao Colégio Marcos Freire, no bairro Estação, quando abordou um indivíduo suspeito. Ao realizar a checagem do documento de identidade, os guardas municipais descobriram um mandado de prisão em seu desfavor. O homem recebeu voz de prisão e foi levado para a Cadeia Pública, para que fosse dado fiel cumprimento ao mandado.