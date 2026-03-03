A Guarda Municipal de Araucária prendeu no domingo, 1º de março, no bairro Fazenda Velha, um homem acusado de assassinar a ex-sogra com requintes de crueldade. O crime aconteceu no município de Fazenda Rio Grande.

Conhecido como “Paulinho Matador”, o suspeito foi preso durante um patrulhamento preventivo da GMA. A equipe estava nas imediações da Praça da Bíblia quando foi acionada por uma mulher. Ela relatou que um homem em um veículo branco estaria ameaçando seu filho.

Uma viatura se deslocou até o endereço mencionado e localizou o veículo e o suposto autor das ameaças. O homem foi abordado e, diante do desejo de representação da vítima, foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Civil e está à disposição da Justiça.

Na delegacia, o nome do suspeito foi consultado no sistema e contra ele constou o mandado de prisão em aberto. Segundo a polícia, ele também tem uma ficha criminal extensa.