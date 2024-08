Guarda Municipal prende casal de estelionatários que vinha agindo na cidade

A Guarda Municipal de Araucária prendeu na segunda-feira, 05 de agosto, um casal de estelionatários que vinha aplicando o golpe do falso aluguel na cidade. Uma das vítimas entrou em contato com a central da GMA, relatando que tinha sido sofrido um golpe de um casal. O homem, segundo ela, se apresentou como policial civil, investigador-chefe do 5º Distrito Policial no bairro Bacacheri, em Curitiba. Ele estava acompanhado de uma mulher, que era sua comparsa.

O produto do golpe seria a locação de um apartamento na Rua Joao Dembiskin, na Cidade Industrial de Curitiba, do qual o casal se passava por dono e estaria locando o imóvel. Interessada, a vítima chegou a dar um sinal como caução de mil reais, que foi pago em cartório, no momento da assinatura do contrato, isso no dia 22 de julho.

Na sequência, a vítima contou que pediu as chaves do imóvel, porém o casal não a respondeu. Sendo assim, decidiu ir até o condomínio, onde ficou sabendo pelo síndico e pela administradora do local que não tinha sido a primeira vítima deste casal e que já havia outros boletins de ocorrência contra eles pelo crime de estelionato.

Diante da descoberta, a vítima também registrou um boletim de ocorrência em 02 de agosto. Em 05 de agosto, dia marcado para a entrega das chaves do apartamento, o estelionatário entrou em contato com a vítima, lhe pedindo o valor de R$ 1.500 para liberar as chaves, que seria referente ao primeiro aluguel. Já sabendo que havia caído em um golpe, ela marcou encontro para fazer o pagamento em um local público, pois estaria com medo da situação, e entrou em contato com a Guarda Municipal para acompanhá-la.

No estacionamento do Max Atacadista, a equipe abordou o homem e a mulher que no momento conversavam com a vítima. A GMA descobriu o nome verdadeiro do homem, natural do Acre, que tinha a mulher como comparsa. Diante dos fatos, a equipe encaminhou as partes para a Delegacia de Araucária para as providências cabíveis.