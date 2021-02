Guardas participam de treinamento sobre novo sistema de monitoramento

Compartilhe esta notícia

Foto: Marco Charneski

Guardas Municipais que integram o Centro de Controle de Operações (CCO) de Araucária e equipe técnica da central de alarmes participaram de treinamento para poder utilizar o novo sistema de monitoramento dos prédios públicos, que integrará o sistema de alarmes com imagens. A capacitação ocorreu na sala de instrução da Secretaria Municipal de Segurança Pública (SMSP), com turmas reduzidas e respeitando o distanciamento social exigido atualmente. Os participantes atuarão como multiplicadores dos conhecimentos para outras equipes.

O coordenador da equipe técnica de alarmes, guarda municipal Vaz, explica que diante da demanda que a Guarda Municipal de Araucária (GMA) atende, foi necessária a migração para um sistema mais sofisticado para atender as necessidades operacionais. “Esse sistema tem algumas facilidades para o operador. Além de ser mais moderno, é intuitivo e facilitará nosso dia a dia. Quando tocar o alarme, as câmeras já serão automaticamente acionadas e fazem um print das imagens para registro. As equipes já podem começar a monitorar o prédio público remotamente, sabendo o que irão encontrar na ocorrência”, comenta.

Outras vantagens que o novo sistema trará inclui a possibilidade de usar um aplicativo para realizar os atendimentos por alarme, ronda por proximidade, registro de fotos entre outras funções. O Centro de Controle de Operações da Guarda Municipal monitora atualmente 160 prédios públicos com alarme, sendo que apenas alguns contam com câmera, mas os sistemas não são integrados.

Cursos realizados

A Guarda Municipal de Araucária investe em qualificação permanente de seus profissionais. Em janeiro de 2021 equipes da Guarda Municipal realizaram o curso presencial de Especialização em Identificação Veicular e Vistoria Cautelar na modalidade presencial ministrado por uma empresa privada, em Parceria com a Polícia Civil do Paraná. O curso foi realizado na Escola Superior da Polícia Civil do Paraná. No ano passado foram 40 cursos em diversas modalidades ofertados para a corporação.

Para o ano de 2021, na modalidade presencial, estão previstos os seguintes cursos de aperfeiçoamento contemplados dentro do programa de requalificação anual, cada um com média de 60 horas:- Armamento e Tiro; Defesa Civil; Maria da Penha; Elaboração de Relatórios; Legislação; Defesa Pessoal; Primeira Intervenção; Técnicas de Abordagem; Monitoramento de Alarme; Técnicas de CQB e Técnicas de APH.

Publicado na edição 1248 – 10/02/2021