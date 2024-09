Gustavo embarca no busão para ouvir reivindicações da população

Próxima parada: conversar com os eleitores. E foi isso o que o candidato a prefeito pelo PL, Gustavo Botogoski fez na última quarta-feira, 5 de setembro. Acompanhado de sua candidata a vice, Tati Assuiti (Solidariedade), ele embarcou numa linha alimentadora do TRIAR para conversar com usuários do transporte coletivo municipal.

“É fato que o transporte coletivo recebeu importantes investimentos ao longo dos últimos anos, mas sempre há o que melhorar e quem pode nos dizer isso é quem usa o TRIAR todos os dias”, pontuou. Entre uma parada e outra do busão, Gustavo ouviu dos passageiros pedidos como mais linhas, principalmente nos horários de pico e investimentos em segurança, principalmente para coibir casos de importunação sexual, que tem crescido muito em Araucária. “Vamos combater esse tipo de violência de maneira ostensiva e preventiva”, pontuou.

Também durante a viagem, Gustavo ouviu relatos de passageiros que trabalham em Curitiba e que disseram que uma das coisas que eles gostariam muito era justamente não andar tanto de ônibus. “São pessoas que se deslocam diariamente para Curitiba e outras cidades, ficando dentro do transporte coletivo durante quatro horas por dia porque as últimas gestões que administraram Araucária foram incapazes de atrair grandes indústrias para a cidade, criando oportunidades de emprego em quantidade suficiente para que nossa população possa trabalhar aqui e ter mais tempo para a família”, analisou.

Ele garantiu que – embora um dos objetivos de seu plano de governo seja zerar a tarifa do transporte coletivo – ele também tem como meta fazer com que as pessoas fiquem menos tempo dentro do ônibus. “Nós vamos atrair indústrias, qualificar a mão de obra, e fazer as pessoas trabalharem e gastarem seu dinheiro aqui, assim também fortalecendo nosso comércio”, finalizou.