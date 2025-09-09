Desde segunda-feira, 8 de setembro, o time de secretários municipais da Prefeitura de Araucária tem um novo integrante. Ewaldo Del Valle foi escolhido pelo prefeito Gustavo Botogoski (PL) para assumir a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico (SMCTI).

Formado em Engenharia da Computação pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, Ewaldo diz ter aceitado o convite de Gustavo em razão da confiança que possui no trabalho conduzido prefeito à frente do Município de Araucária. “O profissionalismo e visão estratégica do prefeito e sua gestão têm assegurado avanços consistentes para a cidade. O apoio inédito e estruturado do Governo do Estado do Paraná à atual administração municipal, que se consolida em bases sólidas de parceria e cooperação, também foi determinante. Essa sintonia abre caminho para projetos transformadores em ciência, tecnologia e desenvolvimento econômico, com impacto direto para Araucária e para toda a Região Metropolitana de Curitiba”, comentou.

Aos 54 anos de idade, Ewaldo Del Valle acredita que poderá contribuir muito para a gestão municipal, trazendo um pouco da expertise que acumulou em décadas de trabalho como executivo em tecnologia e inovação. Seu currículo inclui uma carreira sólida em empresas multinacionais de grande porte, como Indra/Minsait, onde liderou projetos estratégicos de transformação digital em 48 países e manteve relações institucionais em 146 países. Também prestou serviços a SONDA, onde comandou iniciativas de transformação digital em diversos mercados da América Latina.

O novo secretário de Inovação e Tecnologia também é um dos fundadores da ADIETEC (Agência de Desenvolvimento e Integração de Energias e Tecnologias), iniciativa pioneira voltada para a inovação, sustentabilidade e transição energética na região Sul do Brasil. Ewaldo atua ainda como conselheiro do COSUD (Consórcio de Integração Sul-Sudeste), na Câmara Temática de Governo Digital, contribuindo para a criação de diretrizes comuns de transformação digital e desburocratização entre os estados da região.

Em sua bagagem ainda estão dois títulos de mestrado pela MIT Sloan School of Management (Mestre em Administração de Empresas e Mestre em Gestão). Atualmente também é professor de pós-graduação na Universidade Mackenzie, com atuação em pesquisa e extensão no PRODUTEC/UFPR. Ele ainda foi pesquisador convidado no MIT Computer Science & Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) no Speech Labs e colaborou em pesquisas na Singularity University, ao lado do renomado futurista Ray Kurzweil.

Entre as missões que recebeu do prefeito para que norteie seu trabalho na Secretaria de Inovação e Tecnologia está colocar o cidadão como prioridade máxima em toda e qualquer política publicada desenvolvida pela pasta. “Vamos lançar um plano de ação imediato para criar as bases do crescimento e da inovação em Araucária. Esse plano tem dois eixos centrais: de um lado, garantir mais agilidade e ferramentas para que a população tenha acesso rápido e eficiente aos serviços públicos, de outro, oferecer mais recursos tecnológicos às equipes da administração, para que possam entregar ainda mais qualidade no atendimento”, garantiu.

Ele afirma ainda que a estruturação desse plano já está em construção. “Estamos estruturando um plano acelerado de digitalização e uso de inteligência artificial, começando por áreas essenciais como Saúde, Educação e Segurança Pública. Isso significa prontuários e processos integrados, maior apoio à gestão escolar e monitoramento inteligente para reforçar a segurança. Em paralelo, vamos apoiar o empreendedor local e ampliar a conexão com universidades e setor privado, garantindo geração de emprego, renda e novas oportunidades. O objetivo é transformar inovação em benefício concreto para cada morador, elevando ainda mais a já excelente qualidade de vida que Araucária oferece”, finaliza