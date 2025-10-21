O prefeito Gustavo Botogoski (PL) promoveu neste início de semana uma mudança no comando da Secretaria Municipal de Finanças (SMFI). Os decretos oficializando a troca foram publicados no Diário Oficial do Município na tarde de segunda-feira, 20 de outubro, e manhã desta terça-feira (21), respectivamente.

As alterações alcançaram o 01 e a 02 da Secretaria de Finanças. Vinicius Henrique Lucyszyn, que era o titular da pasta desde janeiro, teve o decreto de exoneração publicado em edição suplementar do Diário Oficial, veiculado no final da tarde de ontem. A diretora geral Amanda Trindade Tavares também teve o ato de exoneração publicado em mesma oportunidade.

Para o lugar de Vinicius o prefeito escalou o bacharel em Ciência Contáveis Jean Havila. Muito conhecido em Araucária, ele é pós-graduado em Gestão Pública e já atua como contador no Município há quase 35 anos. Jean é tido como um profissional com muito conhecimento na área de contabilidade comercial e contabilidade pública.

Já o novo diretor geral da Secretaria de finanças é o economista Francisco Amauri Arruda. Ele é formado pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná (FESP) e entre os anos de 1996 e 2019 foi servidor concursado da Prefeitura. Ao longo de sua trajetória no Município ele atuou nos setores administrativos-financeiros de secretarias como Educação, Obras, Urbanismo e Procuradoria. Chico, como é mais conhecido, chegou a ocupar em duas oportunidades o cargo de diretor geral da própria SMFI.

Jean e Chico foram apresentados ao quadro de servidores da Secretaria de Finanças na manhã desta terça-feira. Na oportunidade fizeram questão de reforçar que o objetivo é trabalhar sempre em equipe, de modo que o erário público seja respeitado, sem nunca esquecer que o objetivo principal da administração é desenvolver a cidade e sua população. “Estamos honrados com a confiança do prefeito e muito motivados com a possibilidade de contribuir com o desenvolvimento de nossa cidade. Faremos o que estiver ao nosso alcance para realizarmos um bom trabalho, pois é isso que o prefeito e a população espera da gente”, resumiu o novo secretário.