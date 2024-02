Hissam vai de Hilda e Ben Hur em 2024

Depois de muita expectativa, o prefeito Hissam Hussein Dehaini definiu nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, o nome de sua predileta para ocupar o cargo de prefeita de Araucária a partir de 1º de janeiro de 2025. Trata-se de Hilda Lukalski Seima (PSD), que atualmente ocupa o cargo de vice-prefeita.

A escolha de Dona Hilda para ocupar o posto de candidata a prefeita na figura de representante do legado de Hissam foi anunciada pelo próprio prefeito em reunião com outras pessoas que integram seu círculo político mais próximo.

Hissam deixou claro aos presentes que o apoio a Dona Hilda é também uma forma de retribuição à lealdade que ela sempre lhe dedicou ao longo de dois mandatos.

O prefeito fez questão de ressaltar ainda que trabalhará muito para que os eleitores araucarienses entendam que somente Dona Hilda manterá o ritmo de obras e serviços voltados a população que sua gestão inaugurou em 2017. “O eleitor não é bobo e não quer que os políticos que sempre se alimentaram da Prefeitura voltem a ocupá-la. Estamos fazendo uma administração totalmente voltada para atender a comunidade e não aos interesses de alguns poucos. E é somente a Dona Hilda quem conseguirá manter esse ritmo”, deixou claro.

Bastante feliz com a confirmação de seu nome, Dona Hilda fez questão de destacar que se dedicará dia e noite para honrar a indicação de Hissam. “A gente que está nesta cidade há muitos anos sabe o quanto ela foi maltratada pelos seus governantes e como isso mudou a partir do momento que o Hissam se elegeu. Fico muito feliz com a possibilidade de continuar sendo a responsável por manter esse ritmo acelerado de trabalho e de ter o Hissam como mentor e inspiração”, destacou.

Ben Hur vice

Juntamente com a indicação da pré-candidata a prefeita, Hissam também anunciou o nome do vereador Ben Hur Custódio de Oliveira como vice na chapa que será encabeçada por Dona Hilda. “O Ben Hur é uma pessoa que sempre foi fiel ao nosso projeto político. Sem ele na Câmara, não teríamos tido condição de executar muitos dos projetos que hoje fazem de Araucária uma cidade mais feliz”, pontuou.

Sobre a indicação, Ben Hur se disse lisonjeado em poder integrar a chapa majoritária que concorrerá as eleições municipais deste ano. “Só tenho a dizer que estou muito feliz com a possibilidade de fazermos ainda mais pela cidade. Honrarei essa indicação e jamais decepcionarei o Hissam e nem a nossa população”, afirmou.

Próximos passos

Embora tenha feito o anúncio da dobradinha Hilda e Ben Hur já neste início de fevereiro, o nome dos dois só será confirmado em convenção partidária que acontecerá lá pelo meio do ano. Porém, o ato deve ser apenas uma formalidade, já que existe consenso no grupo liderado por Hissam de que os escolhidos por ele serão abraçados pelo núcleo político que apoia a gestão.

Edição n.º 1402